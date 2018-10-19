Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов

Российско-американские отношения могут быть «принесены в жертву» в ходе предстоящих выборов в Конгресс США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

По его словам, выборы, которые пройдут через несколько недель, являются серьезным сдерживающим фактором.

Песков отметил, что «принесение России и российско-американских отношений в жертву на алтаре внутренней политики» является американской национальной забавой. Он не исключил, что это произойдет во время выборов в ноябре.

Пресс-секретарь президента отметил, что картина российско-американских отношений во многом является побочным продуктом внутренней политики США. Он предположил, что в данной ситуации может быть обострение.