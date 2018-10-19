Мы в соц.сетях:
Сенатор Джабаров ответил на слова Волкера о постоянном введении санкций

Сенатор Джабаров ответил на слова Волкера о постоянном введении санкций

 Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

 Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов

Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов
Сенатор Джабаров ответил на слова Волкера о постоянном введении санкций

Сенатор Джабаров ответил на слова Волкера о постоянном введении санкций

 Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

 Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов

Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов
1:41   19 Октября 2018
Весь мир

Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов

Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов

Российско-американские отношения могут быть «принесены в жертву» в ходе предстоящих выборов в Конгресс США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

По его словам, выборы, которые пройдут через несколько недель, являются серьезным сдерживающим фактором. 

Песков отметил, что «принесение России и российско-американских отношений в жертву на алтаре внутренней политики» является американской национальной забавой. Он не исключил, что это произойдет во время выборов в ноябре.

Пресс-секретарь президента отметил, что картина российско-американских отношений во многом является побочным продуктом внутренней политики США. Он предположил, что в данной ситуации может быть обострение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#песков #российско-американские отношения #промежуточные выборы сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...