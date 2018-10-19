Песков: РФ не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг саудовского журналиста

России вряд ли стоит вмешиваться в ситуацию вокруг пропавшего саудовского журналиста, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, Москве не стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом.

Песков в эфире «Первого канала» отметил, что российскую сторону удовлетворяет тот факт, что турецкие следователи и саудовские дипломаты сотрудничают. Он выразил надежду, что ситуация разрешится в правовом русле, без голословных обвинений.

Саудовский журналист Хашогги пропал в Турции второго октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии