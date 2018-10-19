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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
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1:19   19 Октября 2018
Весь мир

Песков: РФ не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг саудовского журналиста

Песков: РФ не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг саудовского журналиста

России вряд ли стоит вмешиваться в ситуацию вокруг пропавшего саудовского журналиста, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, Москве не стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом.

Песков в эфире «Первого канала» отметил, что российскую сторону удовлетворяет тот факт, что турецкие следователи и саудовские дипломаты сотрудничают. Он выразил надежду, что ситуация разрешится в правовом русле, без голословных обвинений.

Саудовский журналист Хашогги пропал в Турции второго октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии

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Автор: Олег Королев
#песков #хашогги #хашукджи

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