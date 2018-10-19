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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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1:00   19 Октября 2018
Россия

Сенатор Джабаров ответил на слова Волкера о постоянном введении санкций

Сенатор Джабаров ответил на слова Волкера о постоянном введении санкций

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал в интервью RT заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о намерении вводить антироссийские санкции каждый месяц.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Джабаров заявил, что подобные заявления со стороны властей США смешны и бессмысленны. По его словам, усиление санкций помогает Москве быстрее адаптироваться в сложном мире, развивать собственную экономику, сельское хозяйство и промышленность.

Джабаров с иронией отметил, что Волкер «не дорабатывает» в данном вопросе. В интервью RT сенатор в шутку призвал Волкера вводить санкции каждый день и не делать таких «больших передышек».

Политик подчеркнул, что Волкер изначально настроен на конфронтацию, поскольку не считает жителей ЛНР и ДНР полноценными гражданами Украины. Он также напомнил, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #украина #джабаров #волкер

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