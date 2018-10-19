Трамп заявил, что журналист Хашогги умер

Американский президент Дональд Трамп заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашогги мертв.

На вопрос журналиста о том Трамп заявил, что по всей вероятности, журналист мертв. Он также отметил печальность данного инцидента.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Саудовской Аравии пообещали провести надлежащее расследование дела об исчезновении Хашогги и призвал Трампа дать им несколько дней на то, чтобы предоставить Вашингтону факты.

Саудовский журналист Хашогги, который работает обозревателем Washington Post, пропал в Турции 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии. Эр-Рияд заявляет, что обозреватель Washington Post пропал уже после того. как он покинул дипломатическое здание.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что во время первого осмотра здания саудовского генконсульства турецкие специалисты нашли улики, указывающие на убийство Хашогги.