Косачев призвал провести международное расследование ударов США в Сирии

По факту удара американской коалиции по мирным жителям в сирийском Дэйр-эз-Зоре необходимо провести международное расследование, заявил представитель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Накануне сирийский военный источник сообщил РИА «Новости», что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Косачев рассказал агентству, что в случае, если подтвердятся данные сирийских источников о нанесении коалицией во главе с США авиаударов по домам мирных жителей, то необходимо будет поставить на международном уровне вопрос о расследовании и привлечении виновных к ответственности.