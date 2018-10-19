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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

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0:29   19 Октября 2018
Весь мир

Косачев призвал провести международное расследование ударов США в Сирии

Косачев призвал провести международное расследование ударов США в Сирии

По факту удара американской коалиции по мирным жителям в сирийском Дэйр-эз-Зоре необходимо провести международное расследование, заявил представитель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Накануне сирийский военный источник сообщил РИА «Новости», что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Косачев рассказал агентству, что в случае, если подтвердятся данные сирийских источников о нанесении коалицией во главе с США авиаударов по домам мирных жителей, то необходимо будет поставить на международном уровне вопрос о расследовании и привлечении виновных к ответственности.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #авиаудары #международная коалция

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