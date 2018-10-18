Поддержка странами Европы «Северного потока-2» неприемлема. Соответствующее зяавление сделал помощник главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления на конференции в Атлантическом совете.

По мнению Вашингтона, это углубляет энергетическую зависимость Европы от России.

«Северный поток-2» подразумевает прокладывание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Его строят от побережья России через Балтийское море до территории Германии. Он будет пролегать рядом с уже действующим «Северным потоком».