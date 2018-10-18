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Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

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Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии
Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

 МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

 Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии
22:47   18 Октября 2018
Россия

Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Поддержка странами Европы «Северного потока-2» неприемлема. Соответствующее зяавление сделал помощник главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе выступления на конференции в Атлантическом совете.

По мнению Вашингтона, это углубляет энергетическую зависимость Европы от России.

«Северный поток-2» подразумевает прокладывание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Его строят от побережья России через Балтийское море до территории Германии. Он будет пролегать рядом с уже действующим «Северным потоком».

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Автор: Алла Ларионова
#сша #европа #ерный поток 2

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