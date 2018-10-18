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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

 Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии
Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Вашингтон требует от Европы отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

 МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

 Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии
22:37   18 Октября 2018
Весь мир

Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

Саммит АСЕМ («Азия-Европа») официально стартовал в четверг в Брюсселе после церемонии приветствия глав делегаций стран-участников в здании «Европа» Совета Евросоюза.

Гостей встречали глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В этом году в 12-й встрече на высшем уровне АСЕМ участвуют главы государств и правительств. Кроме того, в ней примут участие главы делегаций 51 европейской и азиатской стран, представители ЕС и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Автор: Алла Ларионова
#брюссель #саммит #асем

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