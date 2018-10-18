Саммит АСЕМ официально стартовал в Брюсселе

Саммит АСЕМ («Азия-Европа») официально стартовал в четверг в Брюсселе после церемонии приветствия глав делегаций стран-участников в здании «Европа» Совета Евросоюза.

Гостей встречали глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В этом году в 12-й встрече на высшем уровне АСЕМ участвуют главы государств и правительств. Кроме того, в ней примут участие главы делегаций 51 европейской и азиатской стран, представители ЕС и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).