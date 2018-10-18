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 СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

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21:24   18 Октября 2018
Весь мир

Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удары с воздуха по домам мирных жителей в населенном пункте ас-Суса (провинция Дейр-эз-Зор).

Об этом сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Гостелевидение Сирии сообщило заявляет «о жертвах и раненых среди мирных жителей». Точное количество пока не приводится.

Накануне, 17 октября стало известно, что американская авиация по ошибке нанесла авиаудар по курдским силам неподалеку от населенного пункта Хаджин, который также находится провинции Дейр эз-Зор. Как отмечают СМИ, этот неаккуратный маневр является следствием непрофессионализма американских летчиков.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #удар #коалиция сша

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