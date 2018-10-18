Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удары с воздуха по домам мирных жителей в населенном пункте ас-Суса (провинция Дейр-эз-Зор).

Об этом сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Гостелевидение Сирии сообщило заявляет «о жертвах и раненых среди мирных жителей». Точное количество пока не приводится.

Накануне, 17 октября стало известно, что американская авиация по ошибке нанесла авиаудар по курдским силам неподалеку от населенного пункта Хаджин, который также находится провинции Дейр эз-Зор. Как отмечают СМИ, этот неаккуратный маневр является следствием непрофессионализма американских летчиков.