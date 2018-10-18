СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

Следственный комитет РФ просит арестовать бывшего и.о​​​. заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского и экс-первого зампреда комитета конкурентной политики региона Ярослава Сливку.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Басманного суда Юнону Цареву. Она также подчеркнула, что оба фигуранта дела в настоящий момент нигде не работают.

Ранее Следственный комитет РФ просил суд арестовать бывшего вице-премьера республики Виталия Нахлупина по подозрению во коррупции.