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СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

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МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

 СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

Западная коалиция атаковала дома мирных жителей в Сирии

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Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции
21:13   18 Октября 2018
Россия

СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

Следственный комитет РФ просит арестовать бывшего и.о​​​. заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского и экс-первого зампреда комитета конкурентной политики региона Ярослава Сливку.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Басманного суда Юнону Цареву. Она также подчеркнула, что оба фигуранта дела в настоящий момент нигде не работают.

Ранее Следственный комитет РФ просил суд арестовать бывшего вице-премьера республики Виталия Нахлупина по подозрению во коррупции.

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Автор: Алла Ларионова
#крым #ск рф #чиновники

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