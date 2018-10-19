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10:20   19 Октября 2018
Россия

Социальную сферу в Хабаровском крае в 2019 году профинансируют на 56 миллиардов — Фургал

Социальную сферу в Хабаровском крае в 2019 году профинансируют на 56 миллиардов — Фургал

Решение социальных проблем в Хабаровском крае в 2019 году потребует 56 миллиардов рублей.

Такое заявление глава региона Сергей Фургал сделал в пятницу на торжественном собрании, которое посвящено 80-летию со дня образования Хабаровского края

«Чтобы жизнь людей стала лучше, мы, в первую очередь, должны обратить внимание на решение острых социальных проблем. Для этого нужны очень большие деньги - на 2019 год необходимо 56 млрд рублей. Мы их нашли», — цитирует Фургала ТАСС.

Глава края подчеркнул, что все соцнаправления профинансированы в полном объеме. По словам Фургала, с января следующего года размер регионального материнского капитала увеличится на четверть, а сумму компенсаций на проезд для льготников уже удвоили.

Губернатор подчеркнул, что власти не изменят решение о возврате в 2019 году существовавших ранее социальных проездных на общественный транспорт.

Социальную сферу в Хабаровском крае в 2019 году профинансируют на 56 миллиардов — Фургал

Фургал заверил, что все поставленные главой РФ майском указе задачи выполнят: будут развиваться сельские территории, усовершенствуют сферу здравоохранения и образования. Также в регионе ускорят рост строительства жилья для повышения его доступности. Внимание сфокусируют на создании овоще- и зернохранилищ, на увеличение производства мяса и молока для снижения продуктовой зависимости от других регионов.

Фургал одержал победу на выборах главы Хабаровского края в сентябре. Его соперник — экс-губернатор региона Вячеслав Шпорт.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #социальная сфера #хабаровский край #фургал

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