МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда
Российское дипведомство требует от Норвегии снятия с сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева необоснованных обвинений и его освобождения.
Об этом сообщается в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ. Его текст размещен на официальном сайте ведомства.
«Вновь требуем незамедлительного освобождения Бочкарева и снятия с него всех сфабрикованных обвинений», — говорится в сообщении.
Российское дипведомство напомнило, что в четверг городской суд Осло из-за недостаточности доказательной базы решил освободить Бочкарева, но Полицейская служба безопасности страны (ПСТ) обжаловала вердикт в зале суда. Россиян пробудет в тюрьме как минимум до 22 октября, когда будет принято решение по апелляции.
«Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий», — отмечается в комментарии.
По словам российского МИД, дипломаты в Осло постоянно контактируют с Бочкаревым и делают все возможное для защиты законных прав и интересов россиянина.
Бочкарева задержали 21 сентября в аэропорту Осло. СМИ Запада сообщили, что его подозревают в незаконной информационной деятельности.