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МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

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МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

 СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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21:24   18 Октября 2018
Россия

МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

Российское дипведомство требует от Норвегии снятия с сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева необоснованных обвинений и его освобождения.

Об этом сообщается в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ. Его текст размещен на официальном сайте ведомства.

«Вновь требуем незамедлительного освобождения Бочкарева и снятия с него всех сфабрикованных обвинений», — говорится в сообщении.

МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

Российское дипведомство напомнило, что в четверг городской суд Осло из-за недостаточности доказательной базы решил освободить Бочкарева, но Полицейская служба безопасности страны (ПСТ) обжаловала вердикт в зале суда. Россиян пробудет в тюрьме как минимум до 22 октября, когда будет принято решение по апелляции.

«Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий», — отмечается в комментарии.

По словам российского МИД, дипломаты в Осло постоянно контактируют с Бочкаревым и делают все возможное для защиты законных прав и интересов россиянина.

Бочкарева задержали 21 сентября в аэропорту Осло. СМИ Запада сообщили, что его подозревают в незаконной информационной деятельности.

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Автор: Арсений Аскольский
#мид рф #осло #бочкарев

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