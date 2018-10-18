МИД РФ требует от Норвегии освободить сотрудника Совфеда

Российское дипведомство требует от Норвегии снятия с сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева необоснованных обвинений и его освобождения.

Об этом сообщается в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ. Его текст размещен на официальном сайте ведомства.

«Вновь требуем незамедлительного освобождения Бочкарева и снятия с него всех сфабрикованных обвинений», — говорится в сообщении.

Российское дипведомство напомнило, что в четверг городской суд Осло из-за недостаточности доказательной базы решил освободить Бочкарева, но Полицейская служба безопасности страны (ПСТ) обжаловала вердикт в зале суда. Россиян пробудет в тюрьме как минимум до 22 октября, когда будет принято решение по апелляции.

«Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий», — отмечается в комментарии.

По словам российского МИД, дипломаты в Осло постоянно контактируют с Бочкаревым и делают все возможное для защиты законных прав и интересов россиянина.

Бочкарева задержали 21 сентября в аэропорту Осло. СМИ Запада сообщили, что его подозревают в незаконной информационной деятельности.