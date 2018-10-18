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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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20:55   18 Октября 2018
Общество

Петржела призвал не учитывать заслуги перед футболом Мамаева и Кокорина

Петржела призвал не учитывать заслуги перед футболом Мамаева и Кокорина

При выборе наказания.

Тренеру Властимилу Петржеле стало плохо, когда он узнал о выходке футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом наставник «Зенита» в 2002-2006 годах сообщил на Sport Leaders Global Forum, который проходит в Петербурге.

«То, что они сделали – это катастрофа», - добавил Петржела.

При выборе наказания Кокорину и Мамаеву тренер предлагает не учитывать их заслуги перед футболом. 

«Зачем их отлучать от футбола? Это бессмысленно. А наказать их надо в любом случае. Чтобы не было как в Чехии: если человек украдет хлеб в магазине, его посадят в тюрьму, как украдет сто миллионов, никогда его не посадят», - пошутил Петржела. 

Сам Петржела сейчас работает с чешскими командами. Но не против вернуться в Россию поработать. Говорит, что язык он знает. И это станет плюсом в общении с футболистами. Вопроса, готов ли ли он взять на перевоспитание Мамаева и Кокорина, ему не задавали. 

Футболисты Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО по подозрению в нападении на водителя ведущей «Первого канала» и на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Последнего они атаковали стулом в кафе, распевая Gangnam style.

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Автор: Владислава Яковенко
#футбол #мамаев #зенит #кокорин #краснодар #петржела

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