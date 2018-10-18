Петржела призвал не учитывать заслуги перед футболом Мамаева и Кокорина

При выборе наказания.

Тренеру Властимилу Петржеле стало плохо, когда он узнал о выходке футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом наставник «Зенита» в 2002-2006 годах сообщил на Sport Leaders Global Forum, который проходит в Петербурге.

«То, что они сделали – это катастрофа», - добавил Петржела.

При выборе наказания Кокорину и Мамаеву тренер предлагает не учитывать их заслуги перед футболом.

«Зачем их отлучать от футбола? Это бессмысленно. А наказать их надо в любом случае. Чтобы не было как в Чехии: если человек украдет хлеб в магазине, его посадят в тюрьму, как украдет сто миллионов, никогда его не посадят», - пошутил Петржела.

Сам Петржела сейчас работает с чешскими командами. Но не против вернуться в Россию поработать. Говорит, что язык он знает. И это станет плюсом в общении с футболистами. Вопроса, готов ли ли он взять на перевоспитание Мамаева и Кокорина, ему не задавали.

Футболисты Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО по подозрению в нападении на водителя ведущей «Первого канала» и на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Последнего они атаковали стулом в кафе, распевая Gangnam style.