Учебный самолет рухнул в Краснодарском крае

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Министерстве обороны РФ в четверг.

Отмечается, что инцидент произошел около 17.00 во время планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская. Самолет упал в воду. В настоящее время неизвестно, что произошло с летчиками. Их поиском занимается поисково-спасательная группа.

ТАСС отмечает, что двое летчиков катапультировались, в результате никто не пострадал. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.