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Учебный самолет рухнул в Краснодарском крае

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Учебный самолет рухнул в Краснодарском крае

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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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20:33   18 Октября 2018
Россия

Учебный самолет рухнул в Краснодарском крае

Учебный самолет рухнул в Краснодарском крае

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Министерстве обороны РФ в четверг.

Отмечается, что инцидент произошел около 17.00 во время планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская. Самолет упал в воду. В настоящее время неизвестно, что произошло с летчиками. Их поиском занимается поисково-спасательная группа.

ТАСС отмечает, что двое летчиков катапультировались, в результате никто не пострадал. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #самолет #крушение #л-39

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