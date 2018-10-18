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 СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

СК РФ просит арестовать еще двух бывших крымских чиновников

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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20:48   18 Октября 2018
Россия

Россия призвала ООН оценить действия США в отношении российской дипсобственности

Россия призвала ООН оценить действия США в отношении российской дипсобственности

Россия впервые в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН заявила о незаконности действий США в отношении дипсобственности РФ и призвала всемирную организацию не допустить того, чтобы эти нарушения превратились в норму.

 Об этом сообщает ТАСС. 

«Власти США своими действиями грубейшим образом нарушили основополагающий принцип дипломатического и консульского права - принцип неприкосновенности официальных помещений и резиденций», — заявил советник постоянного представительства РФ при ООН Максим Мусихин.

Выступая в рамках  ГА ООН, Мусихин подчеркнул, что поступки Соединенных Штатов «обнуляют суть института дипломатического и консульского представительства и его фундаментальные принципы».

Он заявил, что действия  американской стороны нужно оценить в рамках площадки ООН, иначе они могут стать нормой. Мусихин уверен, что без всеобщего осуждения любое государство может подвергнуться таким же действиям.

Россия призвала ООН оценить действия США в отношении российской дипсобственности

2 сентября прошлого года Вашингтон в рамках санкций против РФ закрыл российское генконсульство Сан-Франциско, столичное торговое представительство и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в собственности РФ и имеют дипломатическим иммунитетом. Третье арендовано Москвой. Россия расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный поступок и призвала Штаты вернуть эти объекты.

Россия призвала ООН оценить действия США в отношении российской дипсобственности

26 марта 2018 года США заявили о закрытии в Сиэтле генконсульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции  консула, которая находится  в дипсобственности РФ. 5 сентября 2017 на пресс-конкуренции по итогам саммита БРИКС российский лидер Владимир Путин поручил МИД РФ обратиться в суд США по поводу изъятия российской дипсобственности.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #оон #га оон #дипсобственность #мусихин

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