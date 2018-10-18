Проект закона о цифровых финансовых активах в пятницу отправят на согласование в главное правовое управление администрации президента России.

Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме Finopolis. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что нужно двигаться поэтапно. На мой взгляд, проект получился эффективным, благодаря этому наши стартапы получат больше финансирования на площадках, которые вызывают соответствующее доверие», — сказал Аксаков.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в РФ не определен. В марте в ГД внесли три проекта законов для регулирования в цифровой экономике. Осенью планируется второе чтение.

Центробанк много раз заявлял о недопустимости обмена криптовалют на валюту или имущество. При этом Банк РФ считает, что обмен для токенов, которые выпускаются в рамках российских ICO и не имеют платежной функции, можно разрешить.