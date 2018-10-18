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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

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20:11   18 Октября 2018
Весь мир

Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

Монголия и Вьетнам подписали соглашение об экстрадиции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МИД Монголии.

Сообщение внешнеполитического ведомства страны передает информационное агентство Синьхуа. Отмечается, что министр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж, а также глава Министерства общественной безопасности СРВ То Лам подписали соответствующее соглашение.

В монгольском МИД добавили, что настоящее время во Вьетнаме нет монгольских граждан, лишенных свободы. Однако число туристов из Монголии во Вьетнаме в последние годы увеличивается.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #вьетнам #монголия

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