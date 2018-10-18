Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

Монголия и Вьетнам подписали соглашение об экстрадиции. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МИД Монголии.

Сообщение внешнеполитического ведомства страны передает информационное агентство Синьхуа. Отмечается, что министр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж, а также глава Министерства общественной безопасности СРВ То Лам подписали соответствующее соглашение.

В монгольском МИД добавили, что настоящее время во Вьетнаме нет монгольских граждан, лишенных свободы. Однако число туристов из Монголии во Вьетнаме в последние годы увеличивается.