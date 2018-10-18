Что думают участники «Валдая» о выступлении Путина

Мероприятие в Сочи назвали уникальным форматом и отметили открытость президента РФ.

Участники международного дискуссионного клуба «Валдай», который 18 октября посетил президент РФ Владимир Путин, подвели итоги обсуждения повестки «Россия: программа на XXI век» в кулуарах мероприятия.

Советник президента ПАО НК «Роснефть» Андрей Безруков, до 2010 года полковник СВР инкогнито работавший в США, отметил, что высшее российское руководство сохраняет спокойствие в стремительно меняющемся мире.

«Мы говорили о мире, который нестабилен. Мы видим в этом осыпающемся мире Путина, который совершенно спокоен. Он готов работать в этом мире, воспринимать все изменения. Он четко понимает, что может и демонстрирует дух уверенности на фоне осыпающемся мира. За его политикой стоит уверенность в себе, уверенность в своих силах, в своих ресурсах», - сказал он.

Директор ИМЭМО Александр Дынкин охарактеризовал «Валдай», как «уникальный российский формат».

«Не каждый глава государства три часа будет обсуждать с экспертами. Путин понимает, что у него хорошо получается работать в этом формате. И это приносит ему удовольствие. Поскольку он очень спокойно уверенно дает ответы на вопросы».

Президент Института международного права (Женева) Рейн Мюллерсон отметил, что Россия стремится сохранять нормальные отношения со всем мировым сообществом.

«Сегодня было общение. Раньше была речь президента. Главное, что я бы сказал: Россия хочет иметь нормальные отношения со всеми странами. Это было самое главное, что я вынес», - подытожил он.

Старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Сэмюэл Чарап подчеркнул, что Россия смотрит в будущее с оптимизмом.