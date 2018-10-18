Вице-премьера Крыма обвинили в получении особо крупной взятки

Зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря московского Басманного суда Юноны Царевой.

«Нахлупину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала Царева.

Она сообщила, что скоро Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте вице-премьера до 17 декабря. По данным крымского правительства, Нахлупин задержан в столице 17 октября.

Следственные действия накануне также провели в ряде ведомств Крыма и компаниях «Крымгазсети» и «Крымэнерго». Детали уголовного дела на данный момент неизвестны.