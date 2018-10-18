Защита Кокорина обжалует предъявленные ему обвинения в хулиганстве

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Кокорина Олега Попова. Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и соучастникам предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Адвокат нападающего «Зенита» обжалует постановление о предъявлении обвинения из-за того, что не согласен с квалификацией.

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в самое ближайшее время», — заявил Попов.

Московский городской суд 19 октября проверит решение о заключении под стражу всех четверых фигурантов по делу о драке.

Напомним, 11 октября братья Кокорины и Мамаев отправлены в СИЗО до 8 декабря. Их подозревают в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.