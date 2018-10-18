Франция рассчитывает прийти к соглашению с Россией по поводу Украины

Председатель межпарламентской группы Франция-Россия Жерар Лонге заявил, что страна хочет прийти к формальному соглашению с РФ по поводу Украины, в частности ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом он сообщил российским СМИ на встрече.

Он указал на необходимость поиска позиции, которая объединила бы страны. Крымский полуостров — символическое значение, которое влияет на отношение Евросоюза к России, отметил Лонге. Франция настроена на дружественный диалог с российской стороной, а хорошие отношения также важны и для Европы, подчеркнул дипломат.

«У России есть враги, но не во Франции», — заявил французский председатель.

Президент России Владимир Путин получил приглашение для участия в праздновании 100-летия окончания Первой Мировой войны, которое пройдет 11 ноября в Париже. Российский лидер еще не дал официального ответа. Франция планирует, что Путин сможет встретиться на мероприятии с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудить вопросы по Украине.