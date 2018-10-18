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 Франция рассчитывает прийти к соглашению с Россией по поводу Украины

Франция рассчитывает прийти к соглашению с Россией по поводу Украины
Учебный самолет рухнул в Краснодарском крае

Учебный самолет рухнул в Краснодарском крае

 Проект о цифровых финансовых активах поступит в администрацию президента РФ 19 октября

Проект о цифровых финансовых активах поступит в администрацию президента РФ 19 октября
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

 Франция рассчитывает прийти к соглашению с Россией по поводу Украины

Франция рассчитывает прийти к соглашению с Россией по поводу Украины
19:26   18 Октября 2018
Весь мир

Франция рассчитывает прийти к соглашению с Россией по поводу Украины

Франция рассчитывает прийти к соглашению с Россией по поводу Украины

Председатель межпарламентской группы Франция-Россия Жерар Лонге заявил, что страна хочет прийти к формальному соглашению с РФ по поводу Украины, в частности ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом он сообщил российским СМИ на встрече.

Он указал на необходимость поиска позиции, которая объединила бы страны. Крымский полуостров — символическое значение, которое влияет на отношение Евросоюза к России, отметил Лонге. Франция настроена на дружественный диалог с российской стороной, а хорошие отношения также важны и для Европы, подчеркнул дипломат. 

«У России есть враги, но не во Франции», — заявил французский председатель.

Президент России Владимир Путин получил приглашение для участия в праздновании 100-летия окончания Первой Мировой войны, которое пройдет 11 ноября в Париже. Российский лидер еще не дал официального ответа. Франция планирует, что Путин сможет встретиться на мероприятии с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудить вопросы по Украине.

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Автор: Анна Манц
#путин #франция #украина #макрон

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