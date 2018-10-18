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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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19:03   18 Октября 2018
Весь мир

Помпео отчитался Трампу о встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

Помпео отчитался Трампу о встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь США Майк Помпео в среду, 17 октября, вернулся из рабочей поездки в Саудовскую Аравию и Турцию. Трамп встретился с Помпео утром в четверг, 18 октября.

По его словам, в ходе встречи с госсекретарем «очень подробно» обсудили убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, и встречу Помпео с наследным принцем.

 

Американский дипломат рассказал президенту США, что наследный принц ждет результатов исследований, которые проводят саудовская и турецкая стороны. Трамп отметил, что саудовский принц дал пресс-конференцию.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #турция #трамп #саудовская аравия #помпео

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