Помпео отчитался Трампу о встрече с наследным принцем Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь США Майк Помпео в среду, 17 октября, вернулся из рабочей поездки в Саудовскую Аравию и Турцию. Трамп встретился с Помпео утром в четверг, 18 октября.

По его словам, в ходе встречи с госсекретарем «очень подробно» обсудили убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, и встречу Помпео с наследным принцем.

Secretary of State Mike Pompeo returned last night from Saudi Arabia and Turkey. I met with him this morning wherein the Saudi situation was discussed in great detail, including his meeting with...