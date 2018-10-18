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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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18:54   18 Октября 2018
Россия

Медведев прибыл в Брюссель для участия в саммите АСЕМ

Медведев прибыл в Брюссель для участия в саммите АСЕМ

Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в бельгийскую столицу Брюссель. Он поучаствует в саммите «Европа-Азия» (АСЕМ) и проведет несколько двусторонних встреч, сообщает РИА Новости.

Председатель правительства РФ сначала встретится с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Затем он прибудет на открытие саммита АСЕМ.

Медведев завтра выступит на пленарном заседании саммита, а также побеседует с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Бельгии Шарлем Мишелем.

XII саммит АСЕМ пройдет в здании Совета Евросоюза. В нем поучаствуют главы 31 государства Европы и 18 — Азии. Кроме того, на мероприятии будут лидеры Австралии и Новой Зеландии.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #медведев #брюссель #саммит еаэс

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