Глава Минфина США не посетит форум в Эр-Рияд из-за дела о саудовском журналисте

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию на инвестиционную конференцию на фоне расследования дела об исчезновении опозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает агенство Associated Press. Ранее в Белом доме опровергали информацию об отказе Мнучина посетить форума.

BREAKING: As Jamal Khashoggi investigation continues, Treasury Secretary Mnuchin says he will not attend investment conference in Saudi Arabia. — The Associated Press (@AP) 18 октября 2018 г.

Джамаль Хашогги вел колонку в газете Washington Post, где критиковал действующую власть Саудовской Аравии. Журналист исчез в Стамбуле 2 октября после того, как зашел в саудовское генконсульство.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что у Анкары есть аудиозапись допроса Хашогги в здании консульства, на которой слышно, что журналиста сначала пытали, а затем убили.