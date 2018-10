Глава Минфина США не посетит форум в Эр-Рияд из-за дела о саудовском журналисте

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию на инвестиционную конференцию на фоне расследования дела об исчезновении опозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает агенство Associated Press. Ранее в Белом доме опровергали информацию об отказе Мнучина посетить форума.

BREAKING: As Jamal Khashoggi investigation continues, Treasury Secretary Mnuchin says he will not attend investment conference in Saudi Arabia.