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Проект о цифровых финансовых активах поступит в администрацию президента РФ 19 октября
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Монголия и Вьетнам заключили соглашение об экстрадиции

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19:19   18 Октября 2018
Весь мир

Глава Минфина США не посетит форум в Эр-Рияд из-за дела о саудовском журналисте

Глава Минфина США не посетит форум в Эр-Рияд из-за дела о саудовском журналисте

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию на инвестиционную конференцию на фоне расследования дела об исчезновении опозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает агенство Associated Press. Ранее в Белом доме опровергали информацию об отказе Мнучина посетить форума.

Джамаль Хашогги вел колонку в газете Washington Post, где критиковал действующую власть Саудовской Аравии. Журналист исчез в Стамбуле 2 октября после того, как зашел в саудовское генконсульство.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что у Анкары есть аудиозапись допроса Хашогги в здании консульства, на которой слышно, что журналиста сначала пытали, а затем убили.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #саудовская аравия #эр-рияд #мнучин #хашогги

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