Российские соцсети научат жить по европейским законам

Теперь РФ часть юридического пространства ЕС в сфере защиты персональных данных.

Роскомнадзор взял на себя дополнительные обязательства по защите персональных данных после того, как Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы, которая гарантирует сохранность данных на международном уровне. Представитель РФ подписал документ 10 октября в Страсбурге. Тем самым страна стала частью юридического пространства Евросоюза, который устанавливает единый стандарт законов по защите личных данных.

Теперь российским пользователям проще получить информацию о попытках несанкционированного доступа к их личным данным со стороны третьих лиц. Гарантом-регулятором выступает Роскомнадзор. Операторы персональных данных будут обязаны уведомлять ведомство об утечках информации.

Также появилась новая категория генетических данных. По инициативе Роспотребнадзора, отпечаток пальца, например, следует охранять так же, как и фамилию, имя и отчество. В целом страны, подписавшие документ, договорились сообща противостоять современным вызовам и угрозам, когда личные данные становятся предметом манипуляций.

Зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил «Политике Сегодня», что Россия теперь сможет активно взаимодействовать с международными компаниями и постепенно стать единой частью мирового цифрового сообщества.

«Пол, рост, вес, паспорт, прописка, сведения о здоровье и так далее – сохранность этих данных обеспечат на территории России. Социальные сети сегодня фундаментально анализируют поведение пользователей и показывают рекламу. Уже наметилась тенденция, когда люди подают в суд на Google и «Яндекс» из-за несанкционированного сбора персональных данных. Подобные международные соглашения приведут человечество к какому-то единому формату защиты личных данных», - сказал депутат.

Согласно Генеральному регламенту о защите персональных данных, который вступил в силу в Евросоюзе 25 мая 2018 года, для сбора персональных данных необходимы легальные основания и прозрачные механизмы. Операторы ПД обязаны удалять неиспользуемую информацию о пользователях, оберегать ее от утечек и посягательств и регулярно проводить аудит.