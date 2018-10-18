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18:43   18 Октября 2018
Россия

Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам

Теперь РФ часть юридического пространства ЕС в сфере защиты персональных данных.

Роскомнадзор взял на себя дополнительные обязательства по защите персональных данных после того, как Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы, которая гарантирует сохранность данных на международном уровне. Представитель РФ подписал документ 10 октября в Страсбурге. Тем самым страна стала частью юридического пространства Евросоюза, который устанавливает единый стандарт законов по защите личных данных.

Теперь российским пользователям проще получить информацию о попытках несанкционированного доступа к их личным данным со стороны третьих лиц. Гарантом-регулятором выступает Роскомнадзор. Операторы персональных данных будут обязаны уведомлять ведомство об утечках информации.

Российские соцсети научат жить по европейским законам

Также появилась новая категория генетических данных. По инициативе Роспотребнадзора, отпечаток пальца, например, следует охранять так же, как и фамилию, имя и отчество. В целом страны, подписавшие документ, договорились сообща противостоять современным вызовам и угрозам, когда личные данные становятся предметом манипуляций.

Зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил «Политике Сегодня», что Россия теперь сможет активно взаимодействовать с международными компаниями и постепенно стать единой частью мирового цифрового сообщества.

«Пол, рост, вес, паспорт, прописка, сведения о здоровье и так далее – сохранность этих данных обеспечат на территории России. Социальные сети сегодня фундаментально анализируют поведение пользователей и показывают рекламу. Уже наметилась тенденция, когда люди подают в суд на Google и «Яндекс» из-за несанкционированного сбора персональных данных. Подобные международные соглашения приведут человечество к какому-то единому формату защиты личных данных», - сказал депутат.

Российские соцсети научат жить по европейским законам

Согласно Генеральному регламенту о защите персональных данных, который вступил в силу в Евросоюзе 25 мая 2018 года, для сбора персональных данных необходимы легальные основания и прозрачные механизмы. Операторы ПД обязаны удалять неиспользуемую информацию о пользователях, оберегать ее от утечек и посягательств и регулярно проводить аудит.

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Автор: Максим Сахаров
#евросоюз #персональные данные #ркн #gprd

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