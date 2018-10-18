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РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

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Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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18:45   18 Октября 2018
Россия

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

Угандийский лидер Йовери Мусевен заявлял, что Кампала хотела бы закупить российские системы противовоздушной обороны. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству ответила, что Москва рассмотрит заявку Уганды.

По информации ФСВТС, российская сторона рассмотрит заявку Уганды на системы ПВО, если она поступит, передает РИА Новости. Президент Уганды напоминал, что страна покупает российское вооружение с 1962 года. По его словам, у Уганды есть российские системы ПВО, но Кампале «нужно больше».

«Мы готовы рассмотреть заявку от Уганды, если она поступит», — ответили в ФСВТС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пво #уганда #фсвтс

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