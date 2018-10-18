РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

Угандийский лидер Йовери Мусевен заявлял, что Кампала хотела бы закупить российские системы противовоздушной обороны. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству ответила, что Москва рассмотрит заявку Уганды.

По информации ФСВТС, российская сторона рассмотрит заявку Уганды на системы ПВО, если она поступит, передает РИА Новости. Президент Уганды напоминал, что страна покупает российское вооружение с 1962 года. По его словам, у Уганды есть российские системы ПВО, но Кампале «нужно больше».