Франция рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Украине во время его визита

Париж хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе его визита во Францию вопросы о востоке Украины и ситуацию вокруг Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя межпарламентской группы Франция-РФ, бывшего главы минобороны Жерара Лонге.

Путин собирается посетить столицу Франции 11 ноября. В этот день в городе отпразднуют сто лет с окончания Первой Мировой войны​​​.

«Мы бы хотели найти формальное соглашение по динамике ситуации в Крыму и на востоке Украины», — сказал сенатор журналистам.

Крымский полуостров стал частью РФ в 2014 году по итогам референдума после государственного переворота на Украине. Киев до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Кремль неоднократно заявлял, что регион присоединен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».