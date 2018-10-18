Мы в соц.сетях:
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
18:37   18 Октября 2018
Россия

Франция рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Украине во время его визита

Франция рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Украине во время его визита

Париж хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе его визита во Францию вопросы о востоке Украины и ситуацию вокруг Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя межпарламентской группы Франция-РФ, бывшего главы минобороны Жерара Лонге.

Путин собирается посетить столицу Франции 11 ноября. В этот день в городе отпразднуют сто лет с окончания Первой Мировой войны​​​.

«Мы бы хотели найти формальное соглашение по динамике ситуации в Крыму и на востоке Украины», — сказал сенатор журналистам.

Крымский полуостров стал частью РФ в 2014 году по итогам референдума после государственного переворота на Украине. Киев до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Кремль неоднократно заявлял, что регион присоединен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #франция #крым #париж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...