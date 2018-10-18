Франция рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию на Украине во время его визита
Париж хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе его визита во Францию вопросы о востоке Украины и ситуацию вокруг Крыма.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя межпарламентской группы Франция-РФ, бывшего главы минобороны Жерара Лонге.
Путин собирается посетить столицу Франции 11 ноября. В этот день в городе отпразднуют сто лет с окончания Первой Мировой войны.
«Мы бы хотели найти формальное соглашение по динамике ситуации в Крыму и на востоке Украины», — сказал сенатор журналистам.
Крымский полуостров стал частью РФ в 2014 году по итогам референдума после государственного переворота на Украине. Киев до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.
Кремль неоднократно заявлял, что регион присоединен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».