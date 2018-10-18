Любовь Путина к России возросла

Российский лидер Владимир Путин в ходе международного дискуссионного форума «Валдай» признался, что его любовь к стране многократно возросла.

«Я ведь не так хорошо знал Россию», — сказал Путин.

По его словам, предыдущая жизнь и работа были связанны с международной деятельностью. Путин напомнил, что 20 лет проработал в разведке и увидел насколько Россия «глубокая и мощная страна».

«Я воочию убедился в мощи и мудрости российского народа», — добавил президент.

Путин отметил, что к РФ «всегда более менее прилично относились». Россия переживала сложные времена другие страны «с радостью отправляли гуманитарную помощь». Путин рассчитывает, что РФ не только преодолеет трудности, но и укрепится изнутри. Москва выстроит полноценные отношения с партнерам на международной арене.

Участники форума спросили Путина о восприятии себя самого. Президент РФ попросил разрешения уклониться от подобной оценки и добавил, что «это не очень прилично».