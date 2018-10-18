Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» затронул тему Украины. Он выразил мнение, что «сегодняшние украинские власти торгуют только русофобией» и «больше товаров там не осталось».

Он указал на самую главную проблему государства — кризис на Донбассе. Самым лучшим способом урегулирования конфликта президент считает соблюдение минских соглашений, так как это «компромиссный документ» и украинские власти согласились на него. Однако совершенно ясно, что правительство не будет их выполнять, а продолжит «налаживать отношения» через убийства. Путин отметил, что Верховная Рада «проводит антинародную политику». Он напомнил, что в свое время так сделал экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, когда попытался скрыть намерения с помощью атаки на южную Осетию.

Российский лидер ожидает смены «внутриполитического цикла на Украине». Он выразил надежду, что с новым руководством страны получится выстроить отношения, так как «мы очень этого хотим».

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.