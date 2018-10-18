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18:09   18 Октября 2018
Россия

Путин назвал главное преимущество России

Путин назвал главное преимущество России

Преимущество России в том, что у нас люди умные и все понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на «Валдае».

Российский лидер также напомнил о положении страны в девяностые годы прошлого века. 

«Никому не хочется в 90-е  из тех кто помнит, что там происходило: разгул преступности, развал экономики, образования», — уверен Путин.

По его мнению, главное достижение, сделанное за последние годы — это изменения в позитивную сторону уровня доходов населения. Путин напомнил, что в начале нулевых практически половина россиян жила за чертой бедности.

Также российский глава упомянул стабилизацию российской экономики и преодоление угрозы терроризма, осуществленные за последнее десятилетие. Путин заявил, что присоединение Крыма к российской территории в 2014 году воспринимается позитивно, потому что полуостров всегда был частью РФ и люди захотели там жить.

«Сейчас много недовольных , так как правительство проводит пенсионную реформу. Мало кому это нравится. Но знаете в чем преимущество России? У нас люди умные. И все понимают», — заключил президент.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #крым #валдай #девяностые

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