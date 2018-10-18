Путин назвал главное преимущество России

Преимущество России в том, что у нас люди умные и все понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на «Валдае».

Российский лидер также напомнил о положении страны в девяностые годы прошлого века.

«Никому не хочется в 90-е из тех кто помнит, что там происходило: разгул преступности, развал экономики, образования», — уверен Путин.

По его мнению, главное достижение, сделанное за последние годы — это изменения в позитивную сторону уровня доходов населения. Путин напомнил, что в начале нулевых практически половина россиян жила за чертой бедности.

Также российский глава упомянул стабилизацию российской экономики и преодоление угрозы терроризма, осуществленные за последнее десятилетие. Путин заявил, что присоединение Крыма к российской территории в 2014 году воспринимается позитивно, потому что полуостров всегда был частью РФ и люди захотели там жить.