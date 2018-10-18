После керченской трагедии безопасность в Подмосковье усилят

Дополнительные меры безопасности введут в образовательныех учреждениях Подмосковья после взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования .

«Министерство образования Московской области дополнительно направило руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, требования по дополнительному усилению безопасности», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в Московской области ужесточены меры по антитеррористической безопасности. По словам ведомства, система безопасности и сейчас соответствует всем современным стандартам: территории учреждений ограждены, действует охрана и видеонаблюдение, а также вводятся система электронных пропуск.

«Регулярно проводятся учения и осуществляются проверки готовности к чрезвычайным ситуациям», — отметили в министерстве.

Вчера, 17 октября, стало известно о взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Виновник трагедии — студент четвертого курса, который затем покончил с собой. По последним официальным данным, трагедия унесла жизни 21 человек, из которых 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Ранения различной степени тяжести получили более 50 человек.