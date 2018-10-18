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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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17:51   18 Октября 2018
Россия

Большинство россиян не хотят революционных перемен

Большинство россиян не хотят революционных перемен

Президент России Владимир Путин на вопрос ведущего заседания «Валдая» о переменах в массовом сознании российского общества ответил, что «стремление к переменам — абсолютно естественное явление».

Однако «подавляющее большинство граждан вряд ли хотят революционных перемен», так как «наелись» этим в прошлом веке, считает президент. Для оценки он предложил дождаться результатов голосования. Ведущий уточнил, каких именно перемен хочет сам президент.

«Я хочу закончить побыстрее. Мне ещё в Узбекистан лететь надо. А я ещё хочу в хоккей поиграть», — отшутился глава.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году. 

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Автор: Анна Манц
#путин #перемены #валдай

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