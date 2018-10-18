Путин выступил за демилитаризацию Ближнего Востока
Российский лидер Владимир Путин в ходе международного дискуссионного форума «Валдай» отметил, что ключевой вопрос в демилитаризации Ближнего Востока — палестино-израильский конфликт.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы контакты в этом направлении продолжались. В демилитаризации Ближнего Востока США играют негативную роль, потому что подрывают государственность Ирака. Путин напомнил, что когда-то Каддафи называл Ливию преградой для потока беженцев из Африки.
«Ну вот разрушили эту стену. Теперь виноватых ищут, потому что не понравился режим», — отметил президент.
Глава РФ считает, что бездумная политика приводит к плачевным результатам. В основе должно лежать внутреннее развитие страны. РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, добавил Путин.
Милитаризация всегда плохо, продолжил российский лидер. Террористам на левом берегу реки Евфрат поставляют оружие и платят деньги. Путин напомнил, что боевики взяли в заложники 700 человек и «это катастрофа», поэтому нужно работать совместно.
«Жизнь все равно заставит сесть за стол переговоров», — резюмировал президент.
#Сочи: Заседание дискуссионного клуба «Валдай» https://t.co/gj3Hs4EA4Z pic.twitter.com/gBA1qokQWd— Президент России (@KremlinRussia) 18 октября 2018 г.