Мы в соц.сетях:
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
17:54   18 Октября 2018
Россия

Путин выступил за демилитаризацию Ближнего Востока

Путин выступил за демилитаризацию Ближнего Востока

Российский лидер Владимир Путин в ходе международного дискуссионного форума «Валдай» отметил, что ключевой вопрос в демилитаризации Ближнего Востока — палестино-израильский конфликт.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы контакты в этом направлении продолжались. В демилитаризации Ближнего Востока США играют негативную роль, потому что подрывают государственность Ирака. Путин напомнил, что когда-то Каддафи называл Ливию преградой для потока беженцев из Африки.

«Ну вот разрушили эту стену. Теперь виноватых ищут, потому что не понравился режим», — отметил президент.

Глава РФ считает, что бездумная политика приводит к плачевным результатам. В основе должно лежать внутреннее развитие страны. РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, добавил Путин.

Милитаризация всегда плохо, продолжил российский лидер. Террористам на левом берегу реки Евфрат поставляют оружие и платят деньги. Путин напомнил, что боевики взяли в заложники 700 человек и «это катастрофа», поэтому нужно работать совместно.

«Жизнь все равно заставит сесть за стол переговоров», — резюмировал президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #ближний восток #валдай #палестина-израиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...