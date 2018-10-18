Украинские террористы 16 октября 2016 года подорвали одного из командиров ополчения Донецка Арсена Павлова, известного как Моторола.

В тот же день два года спустя во время учений «Чистое небо», проходивших вместе с военными НАТО, погиб украинский полковник Иван Петренко. В 2014 году он был командиром 40-й бригадой тактической авиации ВСУ, которая бомбила Донецкую область.

Сначала Генштаб ВСУ сообщал, что один из погибших пилотов — американский летчик, но позже упоминание о гражданстве погибшего удалили из соцсети. Командование ВВС США не стало отрицать свое участие в произошедшем.

Украинское командование заявило, что истребитель Су-27УБ перед полетом проверили, он был исправен. Несколько месяцев назад его полностью ремонтировали.

Чем известна сороковая бригада тактической авиации, которой в 2014 году была под командованием Петренко? В августе того года ополченцы сбили истребитель МиГ-29 из этой бригады, когда тот «выполнял боевое задание» над Енакиево. Пилоту удалось катапультироваться и вернуться к украинским военнослужащим.

МиГ-29 не очень хорош для стрельбы по целям на земле, однако тогда Киев использовал всю авиацию,которая была в наличии. И это была единственная и главная козырная карта. От обстрелов страдали жители и ополченцы. 6 августа украинские самолеты открыли огонь по жилым кварталам Донецка — Петровскому и Кировскому районам, также практически полностью уничтожили жилые кварталы, расположенные у аэропорта.

В июле 2014 года украинская авиация обстреляла город Снежное в ДНР. Жертвами атаки стали девять гражданских. В Зугрэсе 13 августа 2014 года в результате налета украинских самолетов погибли тринадцать человек, в том числе дети. И это данные только по ДНР. В ЛНР 40-я бригада тактической авиации, видимо, тогда не работала, хотя и там погибло немало людей из-за украинских истребителей.

Когда украинской авиации противопоставили ПЗРК, ей пришлось прекратить атаки. Кроме того, 40-я бригада участвовала в сражениях за Дебальцево в 2015 году. После нее Петренко повысили. Он получил должность заместителя начальника авиации воздушного командования «Центр».

В январе прошлого года в структуре ВВС Украины создали воздушное командование «Восток». В его зону ответственности вошли Донецкая, Луганская, Харьковская, Днепропетровская области, а также часть Запорожской и Сумской. Заместителем начальника по авиации в этом подразделении стал Петренко. Главным врагом командования «Восток» украинские аналитики называли Российскую Федерацию.

Вряд ли мирные жители Донецка, Снежного, Харцызска и Зугрэса разделят скорбь близких и сослуживцев Петренко в связи с его кончиной.