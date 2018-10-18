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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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17:36   18 Октября 2018
Россия

Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер

Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер

О смерти солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко сообщил в Facebook его отец и основатель коллектива Анатолий Бондаренко. Он написал, что «сегодня в 4:04 умер Сережа».

Вокалисту был 31 год. Он стал фронт-меном «Ненси» в 2007 году. Пресс-служба группы указала, что смерть наступила не в результате несчастного случая, однако подробностей не сообщила.

«Ненси» имеет российские и украинские корни. Ее основал отец вокалиста в 1992 году. Многие знают коллектив по песне «Дым сигарет с ментолом». В декабре планировалось выступление в Киеве. Коллектив обладатель премии «Лучшая российская группа» и медали «Талант и призвание», а также лауреат конкурса «Боевое братство» и кавалер ордена «Служение искусству».

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Автор: Анна Манц
#умер #ненси #вокалист

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