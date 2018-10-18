Штрафы за нарушения при строительстве в Подмосковье могут вырасти

Власти Московской области хотят увеличить предусмотренные Административным кодексом РФ штрафы за нарушение порядка строительства и реконструкции.

Соответствующий проект изменений КоАП был обнародован в четверг на официальном сайте Главгосстройнадзора​​​ региона.

В пояснительной записке ведомства сказано, что в настоящее время отмечается снижение правовой дисциплины занимающихся строительством физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, умышленно допускающих нарушения законодательства, так как штрафы за это невелики.