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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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19:21   18 Октября 2018
Россия

Штрафы за нарушения при строительстве в Подмосковье могут вырасти

Штрафы за нарушения при строительстве в Подмосковье могут вырасти

Власти Московской области хотят увеличить предусмотренные Административным кодексом РФ штрафы за нарушение порядка строительства и реконструкции.

Соответствующий проект изменений КоАП был обнародован в четверг на официальном сайте Главгосстройнадзора​​​ региона.

В пояснительной записке ведомства сказано, что в настоящее время отмечается снижение правовой дисциплины занимающихся строительством физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, умышленно допускающих нарушения законодательства, так как штрафы за это невелики. 

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Автор: Алла Ларионова
#подмосковье #строительство #штрафы

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