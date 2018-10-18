США подрывают доверие к доллару — Путин

Это типичная ошибка империи: иногда она думает, что может допустить какие-то ошибки, но наступает момент, когда с этим не справиться, заявил президент России Владимир Путин.

Его слова с заседания клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Российский лидер объяснил, что США подрывают доверие к доллару как к платежному инструменту. Евросоюз хочет торговать с Ираном. Он не считает, что тот что-то нарушил. Но США так считают и вводят санкции. Поэтому многие страны задумались о переходе на национальные валюты.

В структуре торгового оборота РФ с ЕС дедолларизация достигла 41%, а с Азией — 31%. Постепенно темпы сравняются. Но не только Россия стремится уйти от доллара. Об этом, в частности, недавно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что Европа должна повысить экономический суверенитет.

Санкции США вынуждают мир отказываться от доллара.