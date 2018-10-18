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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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17:33   18 Октября 2018
Россия

Путин предложил выработать единые правила в сфере разработок биологического оружия

Путин предложил выработать единые правила в сфере разработок биологического оружия

Разработки биологического оружия, если они ведутся, очень опасны. Это вызывает тревогу. Так российский глава Владимир Путин прокомментировал вопрос от представителя МГИМО об этом виде оружия массового поражения.

Глава РФ рассказал, что видел разработку препаратов, которые могут избирательно влиять на человека в зависимости от его этнической группы. По словам президента, из-за воздействия оружия уже во втором и третьем поколении происходят изменения, влияющие на изначальный облик.

«Если это так, то это большая угроза. Надо заранее сесть и выработать единые правила действия в этой области», — заявил Путин.

Очередное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября в Сочи. Российский президент участвует в пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #валдай #биологическое оружие

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