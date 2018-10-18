Путин назвал инициативы Китая по новому шелковому пути актуальными

Российский лидер Владимир Путин в ходе международного дискуссионного форума «Валдай» напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года выдвинул концепцию «нового шелкового пути» под лозунгом «Один пояс — один путь».

По его словам, инициатива Си Цзиньпина не утратила актуальность, а в условиях санкций и давления стала еще более значимой. Путин отметил, что раньше США поставляли сою Китаю, теперь РФ зайдет на этот рынок. Москва и Пекин не только работают над космическими программами, но и делятся технологиями.

«Мы приветствуем в рамках инициативы китайский шелковый путь в освоении северного морского пути», — сказал Путин.

Россия выступает за расширение Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. В четыре раза вырастет грузопоток по железной дороге и до 70 миллионов тонн вырастет грузопоток по Северному морскому пути. Президент РФ добавил, что Москва довольна развитием ситуации по этому направлению.