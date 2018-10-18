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 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
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 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
17:15   18 Октября 2018
Весь мир

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

В районе сирийского населенного пункта Хаджин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора идет наступление курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) — безуспешное, и более похожее на имитацию боевых действий, призванную оправдать незаконное присутствие США в стране. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В ФАН отмечают, что и без того напряженная обстановка на юго-востоке Сирии раскалилась на прошлой неделе, после того, как 13 октября боевики ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), пользуясь абсолютной безнаказанностью, напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра. Террористы захватили там около 130 арабских семей и вывезли их в подконтрольный им Хаджин — на территорию, где в заложниках содержатся более 700 человек, среди которых и выходцы из европейских государств.

Фактически ИГ взяло под контроль Заевфратье и диктует там свои правила. В частности, боевики террористической группировки выдвигают курдам ультиматумы, требуя немедленно освободить всех своих сторонников из лагрей SDF. Дабы курды стали более сговорчивыми, игиловцы* расстреливают пленников.

Наступление США и курд довели Дейр-эз-Зор до катастрофы

В росте эскалации виноваты США, пришедшие на сирийскую землю якобы уничтожать ИГ*. Вместо этого они допустили в этой стране множество грубейших ошибок. Наглядное тому свидетельство — инцидент в районе Ханджина, где вместо удара по наступающим террористам ВВС коалиции нанесли бомбовый удар двумя F-15 по курдам. Шесть бойцов SDF погибли, около 15 получили тяжелые ранения.

Нескоординированность США и поддерживаемых ими курдских радикалов стала не только причиной срыва очередного наступления на ИГ*, но и массового дезертирства с занимаемого ими района. Кончилось все это, тем, что боевики ИГ вновь взяли территорию под контроль.

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, вчерашний инцидент на востоке Сирии — это наглядная иллюстрация провальной политики США в этой стране. Он подчеркнул, что это далеко не первая ошибка американцев и их союзников.

«США и другие члены западной коалиции недостаточно компетентны. Их квалификация имеет достаточно низкий уровень, что приводит к серьезным проблемам, включая жертвы как среди мирных граждан, так и среди союзников по коалиции. Что же касается деятельности США в целом, то ситуацию к востоку от Евфрата можно охарактеризовать как гуманитарную катастрофу», — сказал Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ФАН.

Он отметил, что захват столь значительного количества заложников — окончательное фиаско планов США по «их якобы борьбе с ИГ», вызывающей межэтнические и межрелигиозные конфликты. По мнению эксперта, из затянувшегося кризиса выход у американцев лишь один — уход за пределы САР и содействие заключению договоренностей между местными общинами и центральным правительством о мирном урегулировании.

«Иначе стратегия управляемого хаоса может выйти Вашингтону боком, — сказал Шаповалов. — Его стратегию можно охарактеризовать как хождение по лезвию бритвы, ведь радикальные группировки уже не одно десятилетие используют США в своих интересах».

*ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещена на территории РФ.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #сирия #политика #весь мир #дейр эз-зор #sdf

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