Ситуация на корейском полуострове находится на грани мира — глава РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на корейском полуострове «развивается в позитивном ключе». Если раньше она была на грани войны, то сейчас — «на грани мира».

Он выразил мнение, что сотрудничество администраций КНДР и США не даст эффекта, «если это будет игрой в одни ворота».

«Нельзя требовать от Северной Кореи разоружения, не давая гарантий», — подчеркнул Путин.

Российская сторона могла бы помочь в развитии энергетики и железнодорожного сообщения страны. А развитие экономики поможет в решении вопросов безопасности, отметил российский лидер. РФ заинтересована в мирном существовании Корейской Народно-Демократической Республики, так как «мы соседи». Москва готова дать гарантии безопасности республике. Также глава отметил роль Китая в ситуации на полуострове.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.