Путин заявил, что РФ развивает египетскую экономику

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Египет сотрудничают в сфере промышленной кооперации.

По его словам, вскоре на территории Египта будет выделен большой земельный участок — 525 гектар. На нем планируется создавал производство по деревообработке и фармацевтике. Кроме того, рассчитывается привлечь в проект семь миллиардов долларов инвестиций . Государственные вложение со стороны РФ, добавил глава государства, составят 190 миллионов долларов на первом этапе.

Он также заметил, что окончательно вопрос возобновления чартеров с египетскими курортами не решен. Планируется провести дополнительную работу с египетскими коллегами в данном направлении, добавил Путин.