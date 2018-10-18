Мы в соц.сетях:
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
17:21   18 Октября 2018
Россия

Путин заявил, что РФ развивает египетскую экономику

Путин заявил, что РФ развивает египетскую экономику

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Египет сотрудничают в сфере промышленной кооперации.

По его словам, вскоре на территории Египта будет выделен большой земельный участок — 525 гектар. На нем планируется создавал производство по деревообработке и фармацевтике. Кроме того, рассчитывается привлечь в проект семь миллиардов долларов инвестиций . Государственные вложение со стороны РФ, добавил глава государства, составят 190 миллионов долларов на первом этапе.

Он также заметил, что окончательно вопрос возобновления чартеров с египетскими курортами не решен. Планируется провести дополнительную работу с египетскими коллегами в данном направлении, добавил Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #рф #египет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...