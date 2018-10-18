США несут определенную ответственность за пропажу Хашогги — Путин

Саудовский журналист, пропавший в Турции, жил в США, поэтому Вашингтон в определенной степени несет ответственность, заявил президент России Владимир Путин.

Его слова с заседания клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Тем не менее пока неизвестно, что реально там произошло, подчеркнул российский лидер. Надо дождаться результатов расследования. России ни к чему предпринимать шаги, направленные на деградацию отношений с Саудовской Аравией.

К тому же, напомнил Путин, РФ время от времени бездоказательно обвиняют в применении химического оружия, которое тут уже полностью уничтожили, а в США — нет. Никаких доказательств нет, но шаги против Москвы предпринимаются. В данном случае пропал человек. Это беда, но шагов никаких не предпринимается.