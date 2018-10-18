Иностранные войска должны уйти из Сирии — президент РФ

Представитель американского университета в ливанской столице Бейрут спросил у российского лидера Владимира Путина в ходе международного дискуссионного форума «Валдай», сможет ли Москва разрешить иранский вопрос и улучшить отношения с США.

Президент РФ ответил, что «нам лучше на дальних рубежах бороться с терроризмом, чем здесь». По его словам, Москва не уговаривает Иран уйти из Сирии.

«Это самостоятельные государства», — напомнил Путин.

Москва и Тегеран решили некоторые вопросы, в частности, отвод вооружения от Голанских высот. Путин добавил, что в Сирии должна быть мощная государственность, чтобы Дамаск отказался от помощи союзников, которым является Иран.

Президент РФ отметил, что американская сторона должна прекратить финансировать террористов, тогда обороноспособность сирийского государства окрепнет.

«Все иностранные войска должны из Сирии уйти», — резюмировал Путин.