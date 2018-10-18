Отмены санкций против РФ пока не предвидится — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что отмены антироссийских санкций пока не предвидится.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ведущий дал слово фермеру и сыровару Олегу Сироте, отметив, что это самый позитивный человек. Фермер сообщил, что передавал российскому лидеру сыр с запиской «спасибо за санкции».

Путин отметил, что фермер может «спать спокойно», так как отмены санкций в ближайшее время не последует. Однако он напомнил, что сельскохозяйственная отрасль должна быть конкурентноспособной и не допускать ухудшения качества продукции. Президент также подчеркнул, что государственная поддержка сельского хозяйства останется на уровне.

Сыровар сообщил, что его сыроварня собирается заняться экспортом и тогда Берлин и Вена «содрогнется».

«Содрогнется почему?», — спросил президент.

«Потому что вкусный, потому что дешёвый», — ответил Сирота.

Фермер девять раз пытался передать сыр президенту, однако охрана его изымала. Российский лидер сообщил, что сотрудники его съели. Сирота подготовил именную головку сыра для президента и попросил приехать и забрать ее.

«Супер!», — отреагировал на предложение Путин.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.