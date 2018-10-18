Мы в соц.сетях:
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

РФ рассмотрит заявку Уганды на поставку систем ПВО

 Российские соцсети научат жить по европейским законам

Российские соцсети научат жить по европейским законам
Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

 Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
США подрывают доверие к доллару — Путин

США подрывают доверие к доллару — Путин

 Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы

Угроза на Евфрате. США и курды довели Дейр-эз-Зор до гуманитарной катастрофы
17:05   18 Октября 2018
Россия

Отмены санкций против РФ пока не предвидится — Путин

Отмены санкций против РФ пока не предвидится — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что отмены антироссийских санкций пока не предвидится.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ведущий дал слово фермеру и сыровару Олегу Сироте, отметив, что это самый позитивный человек. Фермер сообщил, что передавал российскому лидеру сыр с запиской «спасибо за санкции».

Путин отметил, что фермер может «спать спокойно», так как отмены санкций в ближайшее время не последует. Однако он напомнил, что сельскохозяйственная отрасль должна быть конкурентноспособной и не допускать ухудшения качества продукции. Президент также подчеркнул, что государственная поддержка сельского хозяйства останется на уровне.

Сыровар сообщил, что его сыроварня собирается заняться экспортом и тогда Берлин и Вена «содрогнется».

«Содрогнется почему?», — спросил президент.

«Потому что вкусный, потому что дешёвый», — ответил Сирота.

Фермер девять раз пытался передать сыр президенту, однако охрана его изымала. Российский лидер сообщил, что сотрудники его съели. Сирота подготовил именную головку сыра для президента и попросил приехать и забрать ее.

«Супер!», — отреагировал на предложение Путин.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #санкции #валдай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...