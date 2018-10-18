ГД создаст рабочую группу для анализа законодательства об оружии из-за трагедии в Керчи

Депутаты комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции создадут рабочую группу, которая проанализирует и предложит поправки в законодательство в сфере контроля за оборотом оружия из-за трагедии в Керчи.

Депутат, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что «необходимо детально изучить, проанализировать действующее законодательство в сфере контроля за оборотом оружия, вопросы выдачи оружия, разрешений и тому подобного». Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев поддержал идею о создании рабочей группы.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадали 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа. Также ведется поиск сообщников преступника.