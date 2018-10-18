Мы в соц.сетях:
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
16:40   18 Октября 2018
Россия

ГД создаст рабочую группу для анализа законодательства об оружии из-за трагедии в Керчи

ГД создаст рабочую группу для анализа законодательства об оружии из-за трагедии в Керчи

Депутаты комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции создадут рабочую группу, которая проанализирует и предложит поправки в законодательство в сфере контроля за оборотом оружия из-за трагедии в Керчи.

Депутат, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что «необходимо детально изучить, проанализировать действующее законодательство в сфере контроля за оборотом оружия, вопросы выдачи оружия, разрешений и тому подобного». Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев поддержал идею о создании рабочей группы.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадали 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа. Также ведется поиск сообщников преступника.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#госдума #взрыв #оружие #керчь #колледж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...