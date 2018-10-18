Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Работа по оказанию паллиативной помощи населению организована неправильно, ответственные не умеют тратить, надо смотреть, почему потрачено только 18% от выделенной государством суммы, заявил президент России Владимир Путин.

Его слова с заседания клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Гости сессии из зала рассказали президенту, что в стране примерно 18 миллионов человек нуждаются в паллиативной помощи. Деньги, выделенные из бюджета, не потрачены должным образом. Ежегодно умирает 1,3 миллиона человек, нуждающихся в помощи. Требуется жесткое политическое решение лидера.

Путин уточнил, что из выделенных денег сейчас потрачено только 18%. Но и это не значит, что государство перестанет их выделять. Дело в том, что работа организована неправильно, ответственные не умеют грамотно тратить. Государство рассмотрит и решит эту проблему.