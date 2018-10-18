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 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
16:48   18 Октября 2018
Весь мир

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Работа по оказанию паллиативной помощи населению организована неправильно, ответственные не умеют тратить, надо смотреть, почему потрачено только 18% от выделенной государством суммы, заявил президент России Владимир Путин.

Его слова с заседания клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Гости сессии из зала рассказали президенту, что в стране примерно 18 миллионов человек нуждаются в паллиативной помощи. Деньги, выделенные из бюджета, не потрачены должным образом. Ежегодно умирает 1,3 миллиона человек, нуждающихся в помощи. Требуется жесткое политическое решение лидера.

Путин уточнил, что из выделенных денег сейчас потрачено только 18%. Но и это не значит, что государство перестанет их выделять. Дело в том, что работа организована неправильно, ответственные не умеют грамотно тратить. Государство рассмотрит и решит эту проблему.

«Я лично посмотрю, почему такой процент», — добавил президент.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #весь мир #валдай

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