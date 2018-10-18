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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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17:04   18 Октября 2018
Россия

Путин рассказал священнослужителю, что такое милосердие

Путин рассказал священнослужителю, что такое милосердие

С вопросом о поддержке созидательных исторических духовных доминант, которые сложились в России, к президенту РФ в ходе форума на Валдае обратился священнослужитель.

Глава РФ отметил, что власти страны заняты этой поддержкой. Однако, по словам политика, это необходимо делать аккуратно.

По мнению Путина, людям с разными точками зрения необходимо дать возможность их выражать. Российский лидер подчеркнул, что милосердие является стремлением к компромиссу. 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #валдай #милосердие

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