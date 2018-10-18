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16:40   18 Октября 2018
Россия

РФ не отказывается заключить мирный договор с Японией

РФ не отказывается заключить мирный договор с Японией

Российский лидер Владимир Путин на международном дискуссионном форуме «Валдай» отметил, что Москва готова к доверительному диалогу с Токио и «выходе на какие-то компромиссы по территориям».

Представитель Японии спросил мирном договоре между странами. Путин ответил, что Москва старается создавать условия для повышения доверия, но Токио ввел антироссийские санкции.

«Это что, повышение доверия? Вы зачем это сделали?», — добавил президент РФ.

Путин подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов с Токио. Если РФ и Япония подпишут мирный договор сейчас, то это не значит, что страны прекратят решать территориальные вопросы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отвечал, что страна пока не готова и предложил сначала решить территориальные вопросы.

«Мы так уже 70 лет топчемся», — резюмировал Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #япония #лукьянов

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