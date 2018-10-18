Россия не мешает работать зарубежным СМИ, чего не сказать о Западе — глава РФ

Президент РФ Владимир Путин на сессии форума «Валдай» отметил, что западные политики мешают работать «одному достаточно скромному СМИ», в то время как в России не препятствуют иностранной прессе.

«В некоторых странах закрывают телеканал RT, в то время как в России никому не мешают работать. Если даже достаточно скромное СМИ, Russia Today в смысле, вызывает такую боязнь, то мы и выиграем».

Таким был ответ российского лидера на вопрос ведущего сессии, выиграет ли Россия «в борьбе за души людей».