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16:24   18 Октября 2018
Россия

Россия не мешает работать зарубежным СМИ, чего не сказать о Западе — глава РФ

Россия не мешает работать зарубежным СМИ, чего не сказать о Западе — глава РФ

Президент РФ Владимир Путин на сессии форума «Валдай» отметил, что западные политики мешают работать «одному достаточно скромному СМИ», в то время как в России не препятствуют иностранной прессе.

«В некоторых странах закрывают телеканал RT, в то время как в России никому не мешают работать. Если даже достаточно скромное СМИ, Russia Today в смысле, вызывает такую боязнь, то мы и выиграем».

Таким был ответ российского лидера на вопрос ведущего сессии, выиграет ли Россия «в борьбе за души людей».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #rt #валдай

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