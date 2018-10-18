Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайский народ не менее великий, чем русский. Китай не нуждается в рекомендациях от РФ. Так российский лидер ответил на вопрос русскоязычного представителя Китая о том, какие бы рекомендации он мог дать его стране на заседании «Валдая».

«Вы привели китайскую пословицу: «Лес хочет покоя, но ветер не даёт». Но погода изменится. Ветер пройдет. Мне кажется что не стоит реагировать на какие-то вещи, которые могут усугубить ситуацию», — уверен президент РФ.

Говоря о торговых войнах с Соединенным Штатами и санкциях, Путин отметил, что они бьют и по создателям тоже. Глава РФ напомнил, что обмен ударами между США и КНР стоит по 500 миллионов долларов, а если противостояние продолжится, что уже и триллионы.

«Это будет одной из причин просадки всей мировой экономики. Поэтому разгонять ветер на каком то этапе можно. Но это не будет выгодно», — заявил Путин.

Он отметил, что у китайцев большое терпение. Российский лидер считает, что экономика Китая выдержит американское давление.

«Она уже больше американской. Хотя американская высокотехнологичней», — заключил Путин.

Юбилейное XV заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября в Сочи. Путин участвует в пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке».